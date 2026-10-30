На Авито появится аукцион – продавцы смогут выставлять вещи на торги

Запустить аукцион можно будет при публикации объявления или позднее, если платформа зафиксирует повышенный интерес к товару. Начальную стоимость продавец определяет самостоятельно, а во время торгов пользователи смогут видеть максимальную предложенную сумму.

После завершения торгов система определит победителя. У него будет 12 часов, чтобы оплатить покупку. Если он не уложится в срок, право выкупить товар может перейти участнику со второй по величине ставкой. Отменить подтверждённую ставку будет нельзя. Если второй покупатель также не оплатит товар вовремя, объявление вернётся к обычному формату продажи.

Новый формат распространяется на большинство категорий товаров, в том числе одежду, электронику, мебель и коллекционные предметы. Участвовать в торгах можно будет с товарами в единственном экземпляре стоимостью от 10 до 150 тысяч рублей.

На первом этапе выставлять товары на аукцион смогут частные продавцы без профессиональных тарифов. Для этого потребуется рейтинг выше четырёх звёзд и хотя бы одна завершённая сделка. Делать ставки смогут пользователи, которые ранее покупали товары с доставкой. Одновременно участвовать разрешат не более чем в пяти аукционах.

В компании объяснили запуск нового формата тем, что востребованные товары иногда продаются очень быстро, и продавцам бывает сложно определить их рыночную стоимость. Торги позволят формировать итоговую цену с учётом предложений покупателей.

По словам директора по транзакционным продуктам Авито Товаров Алёны Медведевой, аукционный формат должен дать продавцам возможность получить более высокую цену за востребованные вещи, а покупателям – побороться за интересующие их товары.