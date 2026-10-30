Меньше тревог, больше движения: как прошёл "День безопасности" для пенсионеров

Как распознать телефонного мошенника, увидеть гостя у подъезда и освоить скандинавскую ходьбу? Всё это рассказали на "Днях безопасности", который кузбасский провайдер Goodline провёл для ветеранов Новоильинского района Новокузнецка. В программе встретились технологии, полезные знания и физическая активность – чтобы в повседневной жизни было больше уверенности и меньше поводов для волнения.
Специалисты МВД по борьбе с интернет-мошенниками рассказали ветеранам, как защитить себя и свои сбережения, распознавать обман и каких правил придерживаться при подозрительных звонках.
– Для нас, для ветеранов, очень важна по мошенничеству эта информация. Мы уже теперь четко знаем, какие пять правил выполнять должны, – поделилась участница встречи Нина Маноенко.
Кто звонит в домофон? Что происходит во дворе? Всё ли в порядке с машиной на парковке? Все ответы есть в смартфоне в приложении "Goodline Город". На встрече специалисты Goodline показали, как пользоваться умными домофонами и видеонаблюдением.
– Нам хочется, чтобы современные технологии помогали жить спокойнее абсолютно каждому, вне зависимости от возраста", – отметил руководитель ивент-отдела Goodline Владимир Миронов.
Такие современные возможности делают жизнь безопаснее. А разобраться с технологиями проще, чем может показаться: участникам не только рассказали о функциях, но и показали, как всё работает.
– Мы здесь получили и про безопасность информацию, и про то, как мы можем вообще в повседневной жизни следить за своими родными, близкими. В наше время, когда действительно очень много мошенников, это очень важно, – поделилась председатель районного Совета ветеранов Нина Марченко.
Программа продолжилась на свежем воздухе. Вместе с тренером ветераны сделали разминку, познакомились с техникой скандинавской ходьбы и узнали, как правильно дозировать нагрузку. В завершение участники получили подарки от Goodline.
– Очень понравилось. Просто изумительно. На свежем воздухе с нами занимался тренер. Обучение спортивной скандинавской ходьбе, весело, задорно, и здорово. И в конце нам даже Goodline подарочки вручил, что замечательно, – добавила Нина Маноенко, член Совета ветеранов Новоильинского района.
Забота о безопасности – одно из ключевых направлений Goodline. Компания проводит встречи и для школьников: помогает освоить правила безопасного поведения на улице и в интернете. Эту работу дополняют умные домофоны и видеонаблюдение: они помогают чувствовать себя спокойнее и меньше беспокоиться за близких и имущество.
Узнать больше об умных домофонах, условиях и возможности установки в вашем подъезде можно на сайте Goodline.
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