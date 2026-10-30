Меньше тревог, больше движения: как прошёл "День безопасности" для пенсионеров

Спокойствие в вашем смартфоне

Кто звонит в домофон? Что происходит во дворе? Всё ли в порядке с машиной на парковке? Все ответы есть в смартфоне в приложении "Goodline Город". На встрече специалисты Goodline показали, как пользоваться умными домофонами и видеонаблюдением.

– Нам хочется, чтобы современные технологии помогали жить спокойнее абсолютно каждому, вне зависимости от возраста", – отметил руководитель ивент-отдела Goodline Владимир Миронов.

Такие современные возможности делают жизнь безопаснее. А разобраться с технологиями проще, чем может показаться: участникам не только рассказали о функциях, но и показали, как всё работает.