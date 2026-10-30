Кемеровские агенты и агентства недвижимости поборются во всероссийском конкурсе

Для агентов и агентств недвижимости из разных регионов России стартует премия "Заслуженно". Она отметит тех, кто публикует качественные актуальные объявления, быстро отвечает на обращения и помогает клиентам пройти путь от первого контакта до следующего шага в сделке. Предусмотрено 8 номинаций и специальный приз. Победа укрепит репутацию специалистов и станет ориентиром для покупателей и продавцов.

В трёх основных номинациях участники проходят автоматически. В двух из них оценивают эффективность объявлений, в третьей – актуальность объявлений, достоверность данных и скорость ответов.

Участников разделят на три лиги ("Эксперты", "Лидеры", "Титаны") и пять географических групп, включая Урал, Сибирь и Восток. А в номинации "Герой рынка", которая специально создана для нестандартных кейсов, агенты сами расскажут о сложной или необычной сделке.

Победителя выберет жюри. Первый рейтинг выйдет 11 ноября. Результаты будут обновляться ежемесячно. Топ-10 получат статус финалистов, значок в профиле и электронный диплом. Победителям вручат именной диплом, статуэтку и призы, в том числе бонусы на продвижение. Церемония награждения пройдёт в Москве в марте 2027 года.

Как поясняет коммерческий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости, которая организует премию, это способ сделать профессиональный результат более заметным.