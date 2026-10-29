Чугунные перила, стритбол и музыканты: как преображаются набережные Кемерова

Прогулочные зоны в центре Кемерова ждут большие перемены. Как идет благоустройство набережных, рассказали в мэрии.
Как рассказал глава Кемерова Дмитрий Анисимов в своих соцсетях, в Центральном районе сразу два пешеходных пространства меняются на глазах. Но самое заметное обновление сейчас происходит на берегах Искитимки. Строители практически завершили работы на участке напротив строящегося здания театра. Осталось дождаться только подключения освещения и установки качелей.
Главным украшением пространства перед будущим театром стали новые топиарные фигуры в виде трех музыкантов.
– Трубач, контрабасист и саксофонист уже заняли свои места, идеально подчеркивая творческую атмосферу этого места, – подчеркнул глава Кемерова Дмитрий Анисимов.
Также отмечается, что очень практично задействовали подмостовое пространство. Прямо под Театральным мостом обустроили новую площадку для стритбола. Конструкция моста будет защищать ее от дождя и солнца, так что у молодежи появится отличное место для активного отдыха в любую погоду.
А на исторической набережной тем временем заканчивают капитальный ремонт центральной лестницы. Сейчас специалисты монтируют чугунные ограждения с историческим узором на самих лестничных маршах. Следующим этапом такие же перила установят и на участке вдоль набережной Томи. Здесь останется только поставить новые лавочки.