Чугунные перила, стритбол и музыканты: как преображаются набережные Кемерова

Также отмечается, что очень практично задействовали подмостовое пространство. Прямо под Театральным мостом обустроили новую площадку для стритбола. Конструкция моста будет защищать ее от дождя и солнца, так что у молодежи появится отличное место для активного отдыха в любую погоду.

А на исторической набережной тем временем заканчивают капитальный ремонт центральной лестницы. Сейчас специалисты монтируют чугунные ограждения с историческим узором на самих лестничных маршах. Следующим этапом такие же перила установят и на участке вдоль набережной Томи. Здесь останется только поставить новые лавочки.