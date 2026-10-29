Очень нужны люди – в Кузбассе отели откроют тысячи рабочих мест в ближайшие годы

В Кузбассе срочно ищут работников в сфере туризма. По прогнозам властей, до 2027 года гостиницам и другим туробъектам потребуется 1 778 новых сотрудников, а к 2030 году – 4 122 человек.

Чтобы решить проблему, в регионе создали специальный кластер "Гостеприимный Кузбасс" на базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума, сообщает министерство образования Кузбасса. Техникум разработал программы совместно с крупными компаниями – Аэрокузбасс", "Грин", "Общепит горы Зеленой", "Щедрый стол", "Трансавангард", "Комбинат питания" и "Шермонт".

– 90% выпускников кластера "Гостеприимный Кузбасс" начинают карьеру в отрасли <...> Студенты получают навыки в 18 современных лабораториях, а более 60% практики проходят непосредственно на рабочих местах, – сказали в министерстве.

Особое внимание уделяют подготовке поваров и кондитеров, так как они одни из самых востребованных специалистов. Сейчас на них учатся около 3 000 человек, ежегодно выпускается около 550 человек.

Напомним, Кузбасс признали лучшим горнолыжным регионом страны по версии премии SKI BUSINESS AWARDS.