Разнес ювелирку топором: кузбассовец устроил погром на 8 млн и отправился за решетку

Житель Прокопьевска отправится в колонию строгого режима на 11 с половиной лет за дерзкий налёт на ювелирный магазин в Киселёвске. Как сообщает пресс-центр судов Кузбасса, добычей мужчины стали золотые изделия на сумму более 8,6 млн рублей. Заодно его осудили за незаконное хранение оружия и подделку номеров на машине.

История произошла 12 июля 2025 года. Мужчина приехал к магазину на заранее подготовленном автомобиле. Лицо он спрятал под балаклавой, а на себя нацепил муляж бронежилета. Внутри налётчик направил на продавца газовый пистолет и пригрозил расправой. Женщина испугалась за свою жизнь и убежала в подсобку.

Оставшись без свидетелей, грабитель разбил топором стеклянные витрины и выгреб оттуда золото на 8 619 420 рублей. С этим богатством он скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

– В судебном заседании подсудимый вину по всем предъявленным обвинениям не признал, – подчеркнули в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Также отмечается, что суд признал его виновным в разбое, незаконном обороте оружия и подделке государственного регистрационного знака. В итоге – 11 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства автомобиль, на котором налётчик приехал на дело. Также машина была оснащена подложным номером. Приговор пока не вступил в законную силу.