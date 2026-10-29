Кузбассовец уговорил школьника на кражу и поплатился

Житель Ижморского района признан виновным в краже и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Как сообщает Следком Кузбасса, суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными и вынес приговор 41-летнему местному жителю. Его обвиняли по двум статьям: вовлечение несовершеннолетнего в преступление и кража.

Выяснилось, что в январе этого года мужчина убедил 16-летнего подростка: якобы за кражу ему ничего не будет. Вместе они пришли в дом потерпевшего. Хозяин в это время был пьян, чем злоумышленники и воспользовались. Они забрали его мобильный телефон и через приложение похитили более 60 тысяч рублей.

– Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, – отметили в Следкоме Кузбасса.

Похищенные деньги уже вернули владельцу.

В отношении подростка ранее тоже вынесли обвинительный приговор – ему назначили штраф.