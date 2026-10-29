Подрядчик отказался ремонтировать убитые кузбасские дороги – его наказали

По договорам с Дирекцией автомобильных дорог Кузбасса подрядчик должен был отремонтировать пучинистые участки дорог регионального и межмуниципального значения в Промышленновском муниципальном округе. Однако работы выполнены не были.

Заказчик расторг контракты в одностороннем порядке и обратился в антимонопольную службу.

– УФАС признало подрядчика виновным в умышленном уклонении от надлежащего исполнения условий контрактов, – сообщает Кемеровское УФАС России.

В итоге сведения о компании внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как самарская компания попала в "чёрный список" Кузбасса.