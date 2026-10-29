Кузбассовец купил винтовку на WB и попал под суд

Житель Чебулинского муниципального округа Кузбасса получил судебный штраф в 100 тысяч рублей за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия повышенной мощности. Как сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, история началась весной прошлого года.

Мужчина решил приобрести для себя турецкую пневматическую винтовку на торговой интернет-площадке Wildberries. Дульная энергия этой модели не превышала 3 Дж. Примерно через месяц на том же сайте он заказал газовую пружину 160 атмосфер – чтобы заменить ту, что стояла в винтовке.

Позже он объяснял, что в описании товара не было предупреждения: после замены пружины винтовка станет настолько мощной, что для её использования потребуется специальное разрешение. Мужчина поставил новую пружину и изменил конструкцию так, что дульная энергия превысила 7,5 Дж.

– А для такой энергии в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение, – отметили в Мариинском городском суде.

Через некоторое время он решил продать винтовку и разместил объявление в соцсетях. На него обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Они договорились о покупке в рамках оперативно-розыскных мероприятий и назначили встречу у вокзала одной из железнодорожных станций Мариинского округа.

После продажи мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и за его сбыт.

В суде подсудимый признал вину. Его защитник попросил прекратить дело с назначением судебного штрафа. Суд счел, что все условия для этого соблюдены, и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Уплатить его нужно до 25 декабря 2026 года. Саму винтовку передадут в распоряжение Росгвардии.