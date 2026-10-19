Свиные уши вместо курицы: в Кузбассе производителя мясной продукции поймали на нарушении

Как сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора, недостоверные сведения о сырье у организации из Новокузнецка выявили при анализе данных государственной информационной системы "Меркурий".

Производственный сертификат на продукцию "Рулет куриный" оформили 22 сентября 2026 года. В качестве сырья в документе перечислили карбонад свиной, замороженную свиную печень, свиные уши, говядину без кости и свиную шкурку.

– Таким образом, установлен факт несоответствия типа сырья типу вырабатываемой продукции – в производственном сертификате на изделие из курицы отсутствует куриное сырье, – подчеркнули в ведомстве.

9 октября 2026 года новокузнецкому предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при оформлении ветеринарных документов. Кроме того, уполномоченному сотруднику, который оформил сертификат, направили предупреждение через личный кабинет системы "ВетИС".

В Россельхознадзоре уточнили, что непосредственной угрозы причинения вреда жизни или тяжкого вреда здоровью граждан в этом случае не установили. Поэтому ведомство провело профилактическое мероприятие.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кузбасс завезли огромную партию подозрительных хвойных деревьев.