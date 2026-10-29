Как платить за тепло и воду, если в квартире никто не живёт?

Отопление: платить придётся в любом случае

Даже если батареи перекрыты, тепло в дом всё равно подаётся, поэтому плата за отопление начисляется в полном объёме.

Сумма зависит от площади квартиры и наличия общедомового счётчика (по нему платят либо по факту зимой, либо равными долями весь год, как в Кузбассе).

Горячая вода: как свести счёт к нулю?

Тут всё зависит от вашей дисциплины и наличия приборов учёта.

Если счётчиков нет (или вы перестали передавать показания), будут начислять плату по нормативу, исходя из количества собственников квартиры (плюс плату за канализацию). Например, в Кемерове для одного собственника "пустой" хрущёвки это обойдётся примерно в 738 рублей в месяц.

Если счётчики есть и они исправны, вы можете вообще не платить за воду. Для этого нужно каждый месяц вовремя передавать показания, даже если они нулевые. Просто дублируйте в приложении или личном кабинете СГК ту же цифру, что была в прошлом месяце. Программа увидит нулевой расход и начислений не будет.

Что делать, если уже переплатили?

Если вы долго не передавали показания, вам начисляли "по среднему" или нормативу, но по факту водой никто не пользовался – перерасчёт сделать можно:

Передайте актуальные показания через приложение СГК – система автоматически пересчитает сумму и покажет переплату. Вернуть её наличными нельзя, но эти деньги пойдут в счёт будущих платежей за воду. Лайфхак: Если платить за воду в этой квартире вы не будете ещё долго, напишите заявление в ЦОК СГК или отправьте на почту services@sibgenco.ru – эту переплату перекинут на оплату отопления ("выравнивание между услугами").

Передавайте даже нулевые показания вовремя и не платите за то, чем не пользуетесь



