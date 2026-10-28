Фундамент поплыл, а бизнесмен сел: в Кузбассе осудили подрядчика Центра культурного развития

В Кузбассе вынесли приговор по делу о недостроенном Центре культурного развития в Мариинске. Официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев сообщил, что местного предпринимателя признали виновным в мошенничестве при проведении изысканий и проектировании. В итоге мужчина получил 3 года колонии общего режима и штраф в 525 тысяч рублей.

История тянется с 2020 года. Тогда одно из учреждений Мариинского округа заключило с бизнесменом договор на геологические изыскания – сумма превышала 575 тысяч рублей. Мужчина знал, что должен подтвердить возможность строительства на столбчатом фундаменте, но работу до конца не доделал. Скважины пробурили меньше чем на 10 метров, а подземные воды вообще не проверяли. При этом в отчете было написано, что все выполнено в полном объеме.

– В конце июля 2020 года с предпринимателем был произведён окончательный расчёт по договору, – отметили в Мариинском городском суде.

Затем был второй договор – на проектно-сметную документацию на сумму более 1 миллиона 125 тысяч рублей. Для нее предприниматель использовал тот самый фиктивный отчет. В результате фундаменты спроектировали так, что они не подходили под реальные условия участка.

Стройка шла с 2022 по 2024 год. Тогда и вылезли проблемы: фундаменты встали криво, появились перекосы, а котлован затопило. Повторные изыскания показали, что данные в отчете – выдумка, а проектную документацию нельзя использовать для безопасного строительства.

Против бизнесмена возбудили дело по двум эпизодам мошенничества в крупном и особо крупном размере. Вину он не признал, но суд доказал обратное. За Мариинским округом признали право на возмещение ущерба, но конкретную сумму определят уже в гражданском порядке.