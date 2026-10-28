Кто вырубает леса в Ростовской области: пожары, жуки или топоры

В прошлом году Ростовская область стала антилидером среди регионов юга России по площади погибших лесов. По данным из проекта доклада Минприроды РФ, общая площадь утраченных насаждений превысила 796,7 гектара. Из них 600,7 гектара пришлось на пожары. Второе место среди причин занимают погодные условия, а третье – насекомые-вредители.

При этом экологи напоминают: с конца 90-х в озеленение региона вкладывались большие деньги. По расчетам специалистов, к 2010 году восточная часть области должна была покрыться густыми лесами. Но этого не случилось.

– С 2017 по 2019 годы в Ростовской области шло бурное развитие логистических комплексов – огромных складов. Еще тогда представители ОНФ выявляли, как во многих лесополосах вырубали деревья. Из них делали поддоны, которые используются логистическими складами как расходный материал, – отмечает эколог Андрей Зайчиков в беседе с Rostov Gazeta.

По словам собеседника, в одних районах официально заявляли, что деревья побиты вредителями, и якобы проводили санитарную вырубку. В других местах неожиданно вспыхивали пожары, которые, по мнению эколога, часто служили прикрытием для незаконной заготовки древесины.

Еще одна причина исчезновения лесополос – их сужение ради расширения посевных площадей. Крупные сельхозпроизводители открыто закупали технику для корчевания деревьев. Под видом санитарной вырубки площадь лесопосадки сокращалась в два раза.

По мнению эксперта, все это – следствие отсутствия контроля в лесохозяйственном комплексе. А последствия исчезновения лесополос касаются каждого жителя. Без естественных барьеров ветер разносит плодородный слой почвы, снижая урожайность. Вместе с пылью в воздух поднимается и химия с полей, что провоцирует рост числа аллергических и астматических заболеваний. Из-за нехватки деревьев в городах области участились пылевые бури, а ветер стал заметно сильнее.