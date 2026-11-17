Новокузнецкий драматический театр получил собственный автобус "Газель NEXT Турист" благодаря поддержке ЕВРАЗа. Новый транспорт позволит коллективу чаще выезжать на гастроли, выступать в других городах и регионах, а также расширять аудиторию.
Первая поездка на новом автобусе состоялась 15 ноября. Артисты отправились в Кемерово для участия в региональном фестивале-конкурсе "Кузбасс-ФЕСТ: 2026 театр здесь!". Там новокузнецкая труппа представит спектакль "Дядя Ваня".
Традиционно драмтеатр гастролирует по городам Кузбасса: коллектив регулярно выступает в Кемерово, Таштаголе, Междуреченске, Мысках и других населённых пунктах. Собственный автобус сделает такие поездки удобнее для артистов и технической команды, а также позволит перевозить необходимый реквизит.
Сотрудничество ЕВРАЗа и Новокузнецкого драматического театра продолжается с 2010 года. За это время компания направила на поддержку учреждения 37 млн рублей. На эти средства приобрели светодиодные медиафасады, создали интерактивную музейную экспозицию, организовали обменные гастроли и реализовали другие проекты.
Поддержка помогает театру обновлять инфраструктуру, знакомить с постановками зрителей за пределами Новокузнецка и развивать театральную жизнь региона.