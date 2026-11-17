Первая поездка на новом автобусе состоялась 15 ноября. Артисты отправились в Кемерово для участия в региональном фестивале-конкурсе "Кузбасс-ФЕСТ: 2026 театр здесь!". Там новокузнецкая труппа представит спектакль "Дядя Ваня".

Традиционно драмтеатр гастролирует по городам Кузбасса: коллектив регулярно выступает в Кемерово, Таштаголе, Междуреченске, Мысках и других населённых пунктах. Собственный автобус сделает такие поездки удобнее для артистов и технической команды, а также позволит перевозить необходимый реквизит.