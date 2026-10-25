Общество

Автобусы пропали, жалобы пошли: министр транспорта Кузбасса объяснил, куда делись рейсы

Жители нескольких городов Кузбасса заметили, что автобусы стали ходить иначе. В ответ на недовольство высказался министр транспорта региона.

В Кузбассе министр транспорта высказался о сокращении автобусных рейсов. Жители сразу нескольких городов региона остались недовольны тем, как поменялось расписание общественного транспорта. На многочисленные жалобы министр ответил в ходе прямого эфира.

По словам главы ведомства, рейсы переносят или убирают там, где ездит совсем мало пассажиров.

– Маршруты мы не закрываем, мы их оптимизируем, – подчеркнул министр.

При этом он признал: новое расписание устроит далеко не всех. Но транспортная система региона, по его словам, в первую очередь "должна учитывать интересы большинства".

Фото: VSE42.Ru
Автор: Анисия Шокель
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