Автобусы пропали, жалобы пошли: министр транспорта Кузбасса объяснил, куда делись рейсы

В Кузбассе министр транспорта высказался о сокращении автобусных рейсов. Жители сразу нескольких городов региона остались недовольны тем, как поменялось расписание общественного транспорта. На многочисленные жалобы министр ответил в ходе прямого эфира.

По словам главы ведомства, рейсы переносят или убирают там, где ездит совсем мало пассажиров.

– Маршруты мы не закрываем, мы их оптимизируем, – подчеркнул министр.

При этом он признал: новое расписание устроит далеко не всех. Но транспортная система региона, по его словам, в первую очередь "должна учитывать интересы большинства".