Автобусы пропали, жалобы пошли: министр транспорта Кузбасса объяснил, куда делись рейсы

Жители нескольких городов Кузбасса заметили, что автобусы стали ходить иначе. В ответ на недовольство высказался министр транспорта региона.
В Кузбассе министр транспорта высказался о сокращении автобусных рейсов. Жители сразу нескольких городов региона остались недовольны тем, как поменялось расписание общественного транспорта. На многочисленные жалобы министр ответил в ходе прямого эфира.
По словам главы ведомства, рейсы переносят или убирают там, где ездит совсем мало пассажиров.
– Маршруты мы не закрываем, мы их оптимизируем, – подчеркнул министр.
При этом он признал: новое расписание устроит далеко не всех. Но транспортная система региона, по его словам, в первую очередь "должна учитывать интересы большинства".