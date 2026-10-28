Более 11 лет лечения и инвалидность: в Кузбассе женщина требует от медцентра 5 млн

Согласно материалам дела, с 2015 года жительница Кузбасса проходила лечение в медцентре, неоднократно госпитализировалась и перенесла несколько операций. Однако, по её словам, лечение не принесло результата, а выписали её в неудовлетворительном состоянии. После этого пациентке пришлось обратиться в другое медицинское учреждение.

– Истица считает, что ненадлежащее оказание медицинской помощи привело к необратимым последствиям, в том числе инвалидности, – сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Женщина также указывает, что лечение продолжается уже более 11 лет, а реабилитация необходима ей до сих пор.

За причинённый вред здоровью она требует 2 млн рублей, ещё 3 млн рублей – за моральные страдания.

Сообщается, что суд назначил подготовку дела к судебному разбирательству.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Новокузнецке сотрудник "Питеравто" отсудил у организации крупную сумму за травму.