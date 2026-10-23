Годы лечения после травмы: в Кузбассе сотрудник отсудил у «Питеравто» крупную сумму

В прокуратуру Новоильинского района Новокузнецка обратился местный житель. Он попросил помочь взыскать с работодателя "Питеравто" компенсацию морального вреда.

Как установила проверка, травму мужчина получил в октябре 2024 года при исполнении должностных обязанностей. Последствия несчастного случая сказались на его здоровье и эмоциональном состоянии.

– В настоящее время его беспокоит посттравматический остеохондроз позвоночника, требуется периодическое лечение, – уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Прокурор района обратился в суд с иском к организации, потребовав выплатить кузбассовцу компенсацию морального вреда.

Суд поддержал требования прокуратуры. В итоге "Питеравто" выплатило мужчине 175 тысяч рублей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кузбасские чиновники проиграли суд 7-летней школьнице.