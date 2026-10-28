Иномарка в Кузбассе снесла подростка на зебре

Во вторник, 27 октября, около 10:30 в Промышленной на улице Коммунистической, 86 машина сбила школьника, сообщает в среду областная ГИБДД.
– Предварительно, 46-летний водитель, управляя автомобилем Volvo, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – сказали в ГАИ.
15-летний подросток получил травмы, ему оказывают помощь медики.
ГИБДД напоминает водителям, что если перед нерегулируемым перекрёстком другие машины останавливаются или снижают скорость, то нужно последовать их примеру. Пешеходов призывают пересекать зебру, убедившись, что опасности нет.