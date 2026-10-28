Редчайший детеныш появился на свет в океанариуме Приморья

Разведение этих древесных ящериц – задача со звездочкой, и главная сложность заключалась вовсе не в создании условий, а в поиске подходящей пары. Бананоеды крайне разборчивы в выборе партнера. Первая самка, которую поселили рядом с самцом, не оценила его ухаживаний, и создать пару так и не удалось.

Когда биологи заменили самку, в террариуме произошло неожиданное пополнение – там нашли новорожденного детеныша. Малыша сразу пересадили в отдельное место, своеобразные "ясли" для рептилий.

– У этих гекконов из яиц появляются уже полностью сформированные животные. Взрослые особи едят сверчков и фрукты, а особенно любят апельсины и бананы, – говорится в сообщении.

Рацион малыша требует особого подхода: сотрудники подбирают для него более мелких сверчков, готовят фруктовое пюре и добавляют минеральные подкормки с витаминами, чтобы кости росли правильно.

Кроме того, у гигантских гекконов есть любопытная особенность – на подушечках лап и на хвосте расположены липкие присоски. Благодаря им ящерица удерживается даже на очень гладких поверхностях, например на стекле. Об этом пишет "Восток-Медиа".