Сульфаты, цинк и соли ртути: чем загрязнены реки Ростовской области

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в сентябре текущего года в реках Ростовской области было зафиксировано сразу несколько случаев высокого загрязнения опасными веществами.

Одним из самых тревожных эпизодов стало обнаружение солей ртути в водах Дона. Специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации в 4,8 раза. Загрязненный участок находится ниже хутора Колузаево.

Кроме того, в начале месяца, 2 сентября, в реках Средний Егорлык (недалеко от Сальска) и Егорлык (в районе села Новый Егорлык) было выявлено четыре случая превышения норм по сульфатам. Уровень их содержания составил 31 ПДК.

– 21 сентября в реке Тузлов в районе села Несветай был обнаружен один случай высокого загрязнения цинком – 41 ПДК, – говорится в сообщении.

Об этом пишет Rostov Gazeta.