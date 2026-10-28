Кузбасские депутаты массово пошли в суд - зачем

В Кемерове депутаты Парламента Кузбасса наведались к мировым судьям. Как сообщает пресс-центр судов Кемеровской области, выездное заседание комитета прошло прямо в здании судебных участков Центрального района.

На встрече были председатель областного суда Александр Ордынский, вице-спикер Парламента Дарья Репина, другие депутаты и представители судейского сообщества.

Перед заседанием парламентарии вместе с руководством облсуда и сотрудниками управления по обеспечению деятельности мировых судей заглянули на несколько участков в Рудничном и Заводском районах. Они посмотрели, в каких условиях работают судьи, как организован процесс, и обсудили наболевшие проблемы. Заодно пообщались с самими мировыми судьями и работниками аппаратов – так сказать, узнали всё из первых уст.

Уже на самом заседании Ордынский представил депутатам трёх кандидатов на должности мировых судей. Комитет предварительно всё рассмотрел и решил рекомендовать Парламенту утвердить эти кандидатуры.

– Окончательное решение будет принято на очередном заседании Парламента, – отметили Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Кроме того, депутаты обсудили и другие вопросы. В частности, речь шла о законах, связанных с созданием судебных участков и должностей мировых судей в Кузбассе.