Энергоблок №8 Томь-Усинской ГРЭС: от монтажа к наладке

На Томь-Усинской ГРЭС в Мысках стартовал очередной этап модернизации энергоблока №8, выведенного в мае 2025 года в реконструкцию по госпрограмме КОММод (ДПМ-2). Основные строительно-монтажные работы позади. Энергетики СГК приступили к наладке оборудования.
Что сделано:
- На котлоагрегате №13 (корпус А) смонтированы поверхности нагрева, каркас и площадки обслуживания. Завершается обмуровка и изоляция трубопроводов. Новый фундамент котла рассчитан на сейсмику до 7 баллов.
- Экологическая модернизация. Реконструирована топочная часть котла, увеличены площади поверхностей нагрева, что позволит снизит выбросы оксидов азота (NOx).
- В машинном зале установлен новый генератор мощностью 200 МВт производства новосибирского завода "ЭЛСИБ" (подрядчики уже промывают его маслосистему). На турбине №8 заканчивается капремонт, завершен монтаж главных трубопроводов.
- Управление. Специалисты монтируют кабельные линии к блочному щиту управления, где уже установлены новые панели и пульты.
Планы и общие итоги:
В ноябре запланировано провести гидравлические испытания котла, в декабре – первую пробную растопку. Комплексные испытания и ввод в работу намечены на первый квартал 2027 года.
Реконструкция блока №8 финализирует масштабную программу обновления Томь-Усинской ГРЭС по программе КОММод стоимостью более 28 млрд рублей. До этого СГК уже модернизировала здесь блоки №6, №7 и №9, построила новые градирни (сократившие забор речной воды на 50%) и расширила золоотвал.