В Кузбассе мастер путей решил подзаработать на запчастях: дело дошло до суда

В Кузбассе транспортная прокуратура отправила в суд дело о хищении имущества на железной дороге. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Новокузнецкая транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшего дорожного мастера АО "Кузнецкпогрузтранс". Мужчину обвиняют по статье о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения.

Выяснилось, что в 2025 году мастер отвечал за содержание путей и имел доступ к материальным ценностям. В журналах учёта он писал, что детали верхнего строения пути якобы израсходованы в работе. На самом деле эти запчасти оставались целыми. Мужчина с помощью коллег, которые ничего не подозревали, вывез их со склада, чтобы потом продать. Ущерб для работодателя превысил 53 тысячи рублей.

Дело ушло в Куйбышевский районный суд Новокузнецка. Там его рассмотрят по существу.