"Крайне мало": бедствующая кузбасская шахта опять всё провалила

С начала года "Спиридоновская" добыла на открытых участках около 161 тысячи тонн угля. Из них чуть более 12 тысяч тонн – за сентябрь и октябрь, и это просто капля в море. Об этом рассказал вице-губернатор Андрей Панов во вторник по итогам очередной встречи с собственниками.

– Этого объёма крайне мало для покрытия текущих расходов и расчётов по долгам, – сказал Панов.

Он добавляет, что продажа добытого угля – единственный источник дохода "Спиридоновской". Руководство компании при этом продолжает увещевать, что для выхода на плановые объёмы добычи не хватает денег. Панов подчёркивает, что с прошлой встречи этот вопрос собственниками так и не решён.

В августе на предприятии введено наблюдение. 26 октября кредиторы утвердили план восстановления платёжеспособности предприятия.

По данным сервиса rusprofile, остаток задолженности ООО "Шахта Спиридоновская" по исполнительным производствам составляет 863 млн рублей.

Напомним, ещё год назад СК возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты на "Спиридоновской".