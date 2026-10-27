Из интерната в миллиардеры: как сирота из Ленинграда стала самой богатой русской женщиной

Маргариту Луи-Дрейфус (в девичестве Богданову) иногда называют самой богатой русской женщиной мира: состояние оценивается в $5,7–6 млрд, 65-е место среди богатейших женщин планеты и 11–12-е в Швейцарии – больше, чем у основательницы Wildberries Татьяны Ким.
Две версии детства
По официальной биографии, которую приводят Business Insider и The Times, родители Маргариты погибли в железнодорожной катастрофе, когда ей было семь лет, а дед Леонид Богданов занялся её образованием: МГУ, затем экономический диплом в Ленинграде.
Между тем, расследование "КП-Петербург" описывает детство Маргариты иначе: девочку забрали из семьи, где родители злоупотребляли алкоголем, и передали в интернат № 34 на Петроградской стороне, в 1969-м родители попали в колонию.
Училась она средне, после интерната – техникум советской торговли, работа официанткой, комната в коммуналке.
Перелом
В 1984-м Богданова вышла замуж за швейцарца и уехала за границу – брак распался через год, поговаривали о фиктивности.
Ключевой момент – 1989 год: в самолёте Париж – Нью-Йорк она познакомилась с Робером Луи-Дрейфусом, главой Louis Dreyfus Company. Свадьба состоялась в 1992-м, родилось трое детей.
После его смерти в 2009-м она получила 69,6% бизнеса, выдержала корпоративную войну с родственниками и приумножила наследство.
Сейчас
Она контролирует LDC, семейный инвестфонд, доли в британских и турецких активах, 5% "Олимпик Марсель".
Третий муж – Филипп Хильдебранд, бывший глава ЦБ Швейцарии, вице-председатель BlackRock; в 2022-м пара рассталась. У неё пятеро детей: близняшки родились в 2016-м, когда ей было 53.
Среди знакомых – Николя Саркози, князь Альбер II, Джанни Инфантино. В 2010-м она публично поддержала заявку России на ЧМ по футболу, в 2015-м участвовала в заседании попечительского совета Мариинского театра.