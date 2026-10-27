Из интерната в миллиардеры: как сирота из Ленинграда стала самой богатой русской женщиной

Две версии детства

По официальной биографии, которую приводят Business Insider и The Times, родители Маргариты погибли в железнодорожной катастрофе, когда ей было семь лет, а дед Леонид Богданов занялся её образованием: МГУ, затем экономический диплом в Ленинграде.

Между тем, расследование "КП-Петербург" описывает детство Маргариты иначе: девочку забрали из семьи, где родители злоупотребляли алкоголем, и передали в интернат № 34 на Петроградской стороне, в 1969-м родители попали в колонию.

Училась она средне, после интерната – техникум советской торговли, работа официанткой, комната в коммуналке.

Перелом

В 1984-м Богданова вышла замуж за швейцарца и уехала за границу – брак распался через год, поговаривали о фиктивности.

Ключевой момент – 1989 год: в самолёте Париж – Нью-Йорк она познакомилась с Робером Луи-Дрейфусом, главой Louis Dreyfus Company. Свадьба состоялась в 1992-м, родилось трое детей.

После его смерти в 2009-м она получила 69,6% бизнеса, выдержала корпоративную войну с родственниками и приумножила наследство.

Сейчас

Она контролирует LDC, семейный инвестфонд, доли в британских и турецких активах, 5% "Олимпик Марсель".

Третий муж – Филипп Хильдебранд, бывший глава ЦБ Швейцарии, вице-председатель BlackRock; в 2022-м пара рассталась. У неё пятеро детей: близняшки родились в 2016-м, когда ей было 53.

Среди знакомых – Николя Саркози, князь Альбер II, Джанни Инфантино. В 2010-м она публично поддержала заявку России на ЧМ по футболу, в 2015-м участвовала в заседании попечительского совета Мариинского театра.