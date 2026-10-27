Юные художники взбудоражили полицию Кузбасса: за баловательство ответят родители

В Кемерове разрисовали чужой гараж. Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть управления МВД обратился 54-летний председатель гаражного кооператива. Он рассказал, что неизвестные подростки исписали один из боксов. А когда мужчина сделал им замечание, в ответ услышал нецензурную брань. Позже информация об этом появилась в интернете.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции "Юбилейный" организовали проверку и установили двух 14-летних школьников. Вместе с законными представителями их вызвали в отдел полиции.

– Подростки признались, что во время прогулки рисовали на гараже и намусорили ради баловства, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Школьники раскаялись и принесли извинения хозяину гаража. Кроме того, ребята навели порядок на территории кооператива и убрали за собой мусор.

Полицейские провели профилактическую беседу с подростками и их законными представителями. Родителей предупредили об ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.