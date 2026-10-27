Нижегородский шеф Андрей Сулима — о деде, «Арзамасском гусе» и смелости рестораторов

Готовить его научил дед: фаршированные судак и щука, запечённые гуси и утки, холодцы, оладьи из кабачка. В 16–17 лет семья переехала в Нижний, позже Сулима уехал в Москву за опытом работы с иностранными шефами – но снова выбрал Нижний: "Чистый воздух, нет таких пробок, люди добрее. Движуха может быть в любом городе".

Дома он готовит для жены и дочери и придирчив к продуктам: "Нет ничего страшнее промышленной, непонятно кем выращенной курицы из магазина – это смертельно опасно! На продуктах не экономлю: от того, что мы едим, зависит здоровье". В своей студии учит любителей и профессионалов: "Это философия – готовить вкусно и полезно".

"Арзамасский гусь" заметно вырос: на 12-м фестивале готовили по 400 порций каждого блюда вместо прежних 50–70, работали две площадки – шефы и блогеры. "Новый формат гостям зашёл на ура". Телевидение – "Адская кухня", "Русский шеф" – научило управлять эмоциями и собирать команду; теперь он хочет собственную гастрономическую программу.

Главная претензия к городу – нехватка смелости: "Говорят про локальную кухню, а работают не в этих направлениях. Мало интересных продуктов и, если честно, вкусной еды". Поход в ресторан для горожан стал бытом, а проекты Сулимы ждут единомышленников – желательно в Нижнем Новгороде.