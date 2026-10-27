Работодателей Кузбасса атакуют поддельные проверки: как отличить фальшивку

Кузбасские работодатели начали получать странные письма, от которых у любого директора может дёрнуться глаз. На официальных бланках с гербами и реальными реквизитами им приходят предписания о проверках, уведомления о выявленной теневой занятости и требования срочно сдать сведения о самозанятых или проведённой СОУТ. Документы выглядят так убедительно, что сомнений почти не остаётся. Вот только к настоящей трудовой инспекции они не имеют никакого отношения.

Выяснилось, что за этой рассылкой стоят мошенники. Они не придумывают ничего нового, а просто паразитируют на страхе бизнеса перед проверяющими. Аферисты используют официальную символику, подделывают реквизиты и грамотно ссылаются на действующие законы, чтобы никто не заподозрил подвох.

Как объяснила заместитель руководителя инспекции Ирина Летаева, распознать обман всё-таки можно. Первое, на что стоит смотреть – подпись. По закону документы от инспекции труда оформляются в электронном виде и обязательно заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. Если её нет, письмо уже вызывает вопросы.

Второй важный момент – реестр. Любая проверка или профилактическое мероприятие фиксируется в Едином реестре контрольных мероприятий.

– Если вам пришло письмо о проверке, но в реестре по вашей организации ничего нет – вас пытаются обмануть, – отметили в трудовой инспекцией Кузбасса.

Кроме того, настоящие документы должны быть оформлены строго по типовым формам, утверждённым приказом Минэкономразвития.

Однако, по словам специалистов, не стоит думать, что любой запрос без проверки – это обязательно мошенничество. Иногда инспекторы действительно могут запросить сведения или пояснения, например, при рассмотрении жалобы или расследовании несчастного случая. В таких случаях официальный письменный запрос с реквизитами приходит по почте и дублируется на электронную почту. Если остались сомнения, лучше не гадать, а сразу связаться с Государственной инспекцией труда в Кемеровской области – Кузбассе.