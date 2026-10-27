Магия цифр: в Кузбассе 37 пар расписались в красивую дату

В Кузбассе 37 пар официально оформили отношения в зеркальную дату – 26 октября 2026 года. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

В ведомстве отметили, что такой день – не просто случайный набор цифр. Влюблённые нередко выбирают подобные даты, потому что видят в них магию симметрии и своеобразное обещание гармонии в семейной жизни.

– И мы очень рады, что именно в этот день в Кузбассе родилось сразу 37 новых семей!" – говорится в сообщении ведомства, – подчеркнули в ЗАГСе.

Также выяснилось, что абсолютно идеальных дат-палиндромов в 2026 году не было. Однако молодожёны нашли несколько удачных комбинаций, которые пользовались спросом: 26.02.2026, 20.06.2026, 26.06.2026 и 26.10.2026.

Тем, кто хочет расписаться в такой же красивый день, придётся запастись терпением. Следующая удачная дата выпадает только на февраль 2027 года – 27.02.2027.