В Кемерове хотят потратить 6 млн на подметание дорожек на кладбище

Кемеровские кладбища ждёт благоустройство. 26 октября на сайте госзакупок появился заказ на выполнение работ по устройству дорожек на территории кладбищ города Кемерово. Организация, которая разместила заказ, – администрация города Кемерово.

Как следует из документов, на эти цели готовы потратить 6 миллионов рублей. Место выполнения работ – Кемерово, территории кладбищ, согласно плану-заданию.

В техническом задании указано, что подрядчику предстоит срезать земляное полотно до 15 сантиметров на площади 1000 квадратных метров. Затем нужно восстановить основание из щебня фракции от 40 до 80 миллиметров толщиной 10 сантиметров и восстановить покрытие толщиной 10 сантиметров с укаткой асфальтобетонного гранулята – однослойных без стоимости материала.

После срезки земляного полотна необходимо подготовить основание: разровнять и утрамбовать всю поверхность снятого грунта. Работы включают уплотнение слоя до значений, указанных в нормативных документах.

Согласно контракту, срок выполнения работ – со дня, следующего за днём заключения контракта, по 31 мая 2027 года. В указанный период заказчик выдаёт подрядчику план-задание, в котором указаны место выполнения работ, объём работ и сроки выполнения плана-задания.

Сроки исполнения отдельных этапов определяются на основании заявок заказчика в порядке, предусмотренном контрактом.