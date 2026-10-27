Общество

Кузбассовцы массово нарвались на штрафы после внезапной проверки на дороге

В Новокузнецке экипажи ГИБДД дежурили у детских садов и школ. Результат проверки оказался неутешительным.

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В Новокузнецке Госавтоинспекция устроила массовую проверку водителей – смотрели, как те перевозят детей. Как сообщается, рейд прошёл рядом с образовательными учреждениями Заводского района. Экипажи поставили поближе к детским садам и школам, дежурили на подъездах, чтобы проверка была адресной.

Выяснилось, что нарушений набралось больше двух десятков. Дети ехали без автокресел – причём даже на переднем сиденье – или в удерживающих устройствах, которые не подходят им по возрасту. А некоторые родители, чтобы избежать наказания, пытались преувеличить возраст своих детей.

На водителей, которые нарушили правила, составили административные материалы по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ – нарушение требований к перевозке детей. По этой статье положен штраф в 5 тысяч рублей.

Видео: ГИБДД Кузбасса
Автор: Анисия Шокель
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