Банный комплекс, рестораны и бассейны: под Кемеровом продают парк-отель за 79 млн

На популярном сайте объявлений выставили на продажу целый комплекс для отдыха в селе Елыкаево.

Парк-отель расположен на участке 1,3 га примерно в 20 минутах езды от Кемерова, среди соснового бора. В состав комплекса входят гостиница на четыре номера площадью 203 кв. м, три отдельно стоящих дома по 80 кв. м каждый, ресторан на 345 кв. м и летний ресторан площадью 200 кв. м.

Для отдыхающих также предусмотрены банный комплекс с бассейном и отдельная русская баня на дровах с купелью. На территории есть открытый бассейн с подогревом, девять беседок, бильярдная, площадка для волейбола и зона для настольного тенниса.

– Вся территория ухоженная, пешеходные дорожки, ландшафтный дизайн поддерживается в идеальном состоянии, возле бассейна песочное покрытие. Все номера эксклюзивные, и имеют свой неповторимый стиль, – уточнили в объявлении.

Стоимость всего комплекса составляет 79 млн рублей.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кемерове продают навороченный Ford Mustang в стиле "Тройного форсажа" за 3,4 млн.