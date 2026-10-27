Более 320 млн рублей направили в Кузбассе на дополнительные выходные для родителей

В Кузбассе оплатили 45 тысяч дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью. Как сообщает Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу, с начала года на это направили более 320 млн рублей.

Родителям, опекунам и попечителям детей с инвалидностью положены 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Получают их через работодателя. Папа и мама могут распределять эти дни между собой или накапливать и использовать как отпуск – до 24 дней.

Если один из родителей за календарный год использовал меньше 24 дней, второй может взять оставшиеся в этом же году. Работодатель оплачивает выходные, а Отделение СФР по Кузбассу компенсирует ему расходы. Каждый дополнительный день оплачивается в размере среднего заработка.

Отмечается, что уход за детьми с инвалидностью – большая нагрузка для работающих родителей. Государство предусмотрело такую меру поддержки, чтобы у них было время, например, на посещение врачей или реабилитацию ребёнка.

– Обращаю внимание: неиспользованные выходные дни нужно израсходовать в течение года, перенести их на следующий год или компенсировать деньгами нельзя", – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Оформить дополнительные выходные можно, подав заявление работодателю. К нему нужно приложить справку об инвалидности ребёнка, документы о месте его жительства, свидетельство о рождении или документы об опеке, а также справку с работы второго родителя о том, предоставлялись ли ему в этом месяце такие выходные и в каком количестве.

Дополнительные выходные не оформляются в период очередного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зарплаты и отпуска по уходу за ребёнком до трёх лет.

Если остались вопросы, их можно задать специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.