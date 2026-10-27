От уроков истории к панк-року: новосибирский продюсер предложил уволенному учителю записать песню

Мужчина больше года преподавал историю в одном из новосибирских лицеев. В свободное время он вел личные страницы в социальных сетях, где публиковал юмористические ролики. Одно из таких видео, где он показал пятничный отдых с рюмкой спиртного, стало вирусным и набрало миллионы просмотров.

Руководство лицея не оценило шутку и потребовало удалить публикацию. Учитель отказался, объяснив, что ролик размещен на его личной странице и не связан со школой. После этого завуч собрала консилиум и объявила ему выговор за публикации с участием учеников в TikTok. Педагог утверждал, что снимал детей только с их разрешения и во внеурочное время. В итоге ему пришлось выбирать: удалить видео или уволиться. Мужчина написал заявление по собственному желанию.

На фоне этого скандала новосибирский музыкальный продюсер и основатель лейбла Soul Rhyme Label Юрий Турцев предложил бывшему учителю превратить историю увольнения в творческий проект. По задумке продюсера, мужчина мог бы записать песню в стиле поп-панк-рок под названием "Бывший учитель" и выстроить вокруг нее концепцию для соцсетей. Продюсер считает, что образ бунтаря может привлечь внимание аудитории. Под песни этого проекта могли бы начать записывать короткие видео люди, которые недавно сменили работу или уволились.

– У него уже есть определенный, понятный образ, харизма. В его видео есть ролики с гитарой, значит, человека тянет к музыке. Я думаю, что первая песня должна быть протестной по настроению. Поэтому рок или панк подойдут идеально как жанр, – объяснил Юрий Турцев в разговоре с Om1 Новосибирск.

По его словам, дальнейшую стратегию нужно выстраивать на основе реакции аудитории: анализировать, что именно привлекает зрителей – образ бывшего учителя, музыка, короткие ролики или их сочетание. Главное, по мнению продюсера, делать все искренне и не бояться пробовать новое.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru также писала о скандале с увольнением учителя в Новосибирске.