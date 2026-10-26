"Дети этого не видели": учитель истории из Новосибирска рассказал об увольнении после ролика с алкоголем

На кадрах учитель с густой бородой стоит у доски и ведет урок. Через несколько секунд этот же мужчина в баре поднимает стопку. Видео сопровождают титры: "Днем по будням я обычный учитель истории, а в пятницу вечером я обычный алкаш".

Скандальная популярность пришла к автору еще весной. После этого школьное начальство вызвало его на разговор и попросило удалить контент. Педагог отказался, заявив, что не сделал ничего противоправного. В итоге он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

– Дети-то и не видели этого. Дети до сих пор не видели. Они пару дней назад только увидели новость с моим увольнением, – уверяет бывший учитель. – Они не знали даже, за что меня уволили.

По словам мужчины, он четко разделял контент: для учеников у него была отдельная страница в соцсети, где публиковались юмористические ролики на школьную тематику, а скандальное видео там не появлялось. Он отметил, что удалил бы ролик, если бы разговор в школе прошел иначе. Однако, по его словам, старшие коллеги были бескомпромиссны не только насчет видео, но и стали припоминать ему разные рабочие моменты, например, разбитый в столовой стакан.

После увольнения мужчина не остался без дела. Он начал работать печником – эту профессию он освоил еще в детстве, она передалась ему по наследству. Заказчики нашлись практически сразу.

– По зарплате выходит более 200 тысяч, – отметил бывший учитель.

Он признался, что вернулся бы в школу, но "для души", чтобы не было большой нагрузки. Ему нравилось вести уроки, и время на работе пролетало незаметно. Свободное время он посвящает видео и тренажерному залу. Об это пишет КП-Новосибирск.