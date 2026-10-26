Прописки нет - а к врачу надо: россиянам объяснили как поступить

Отсутствие постоянной или временной регистрации не лишает гражданина России права обратиться за медицинской помощью. Как рассказал в интервью RT первый заместитель председателя комитета Госдумы Никита Чаплин, в зависимости от состояния пациента и наличия полиса ОМС ему доступна экстренная, неотложная или плановая помощь.

– Если вы гражданин РФ, но по какой-то причине в определённый период вы живёте без постоянной и временной регистрации, вы вправе обратиться к врачу, – отметил депутат.

По его словам, при непосредственной угрозе жизни помощь предоставляется бесплатно и без предъявления полиса ОМС или удостоверения личности – для её вызова можно позвонить по номерам 103 или 112.

При остром состоянии без угрозы жизни за неотложной помощью разрешается обратиться в ближайшую профильную поликлинику без предварительного прикрепления, предъявив полис либо удостоверение личности.

Для планового лечения необходимо иметь полис ОМС и оформить прикрепление к поликлинике. При этом временная регистрация для этого не требуется. При необходимости плановой госпитализации лечащий врач выдаёт направление и перечень обследований.

Ранее адвокат Яна Ковалевская рассказала, что при отказе поликлиники в бесплатном обследовании или лечении пациенту следует выяснить причины и действовать последовательно: сначала обратиться к руководству медучреждения, затем в страховую компанию, территориальный фонд ОМС и Росздравнадзор, пишет PROKUZBASS.RU.