Смерть горняков и условный срок: в Кузбассе приговор по делу шахты им. Тихова признан законным

Приговор в отношении работников ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" признан законным. Как сообщает пресс-центр судов Кемеровской области, 26 октября 2026 года Кемеровский областной суд в апелляционном порядке пересмотрел приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда от 13 августа 2026 года. Этим приговором работников шахты осудили за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности привело к смерти трёх человек.

Каждому из осуждённых – помощнику начальника горнопроходческого участка Гудкову П.Н., помощнику начальника участка аэрологической безопасности Журлову С.С. и начальнику смены производственной службы Шеховцову Ю.И. – назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. Наказание постановили считать условным с испытательным сроком 3 года. Кроме того, они лишены права заниматься деятельностью, связанной с соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на 2 года.

Поводом для пересмотра дела стали апелляционные жалобы осуждённого Шеховцова Ю.И. и его адвоката. Они не согласились с приговором, просили его отменить, а осуждённого – оправдать.

– Осужденными Гудковым П.Н., Журловым С.С. и их адвокатами, а также потерпевшими, приговор не обжаловался, – отметили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

По итогам рассмотрения дела судебная коллегия пришла к выводу: приговор законен, его оставили без изменения. Апелляционные жалобы о недоказанности вины Шеховцова Ю.И. признали несостоятельными и оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.