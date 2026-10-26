В Новокузнецке назначили нового главу: что о нем известно

Ранее сообщалось, что глава Орджоникидзевского района Новокузнецка Сергей Полев ушёл в отставку. Мэр Денис Ильин тогда объяснил: Сергей Николаевич достиг пенсионного возраста для муниципальной службы – 9 октября у него был день рождения, и он просто вышел на пенсию. Теперь ему на смену пришёл новый руководитель.

По данным администрации Новокузнецка, сегодня, 26 октября, на должность заместителя главы города – руководителя администрации Орджоникидзевского района назначен Виталий Владимирович Солоненко.

Виталий Владимирович родился в 1978 году. У него два высших образования. В 2002 году он окончил Сибирский государственный индустриальный университет по специальности "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" – с квалификацией "Инженер". А в 2017-м – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление", с квалификацией "Магистр".

Общий трудовой стаж Виталия Солоненко – более 26 лет. В органах местного самоуправления он работает 6 лет.