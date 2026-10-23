Глава новокузнецкого района уволился в день рождения

В Новокузнецке ушёл в отставку глава Орджоникидзевского района Сергей Полев, подтвердил в пятницу мэр Денис Ильин во время программы "Диалог с главой города на "Ново-ТВ". Новокузнечане ещё до этого узнали о событии и завалили мэрию вопросами, строя самые разные теории. Ильин решил прояснить ситуацию.

– На самом деле всё просто: Сергей Николаевич достиг пенсионного возраста для муниципальной службы. У него 9 октября был день рождения. Соответственно, он просто вышел на пенсию, – сказал мэр.

Ильин поблагодарил Полева за службу.

66-летний Сергей Полев с июля 2016 года по февраль 2021 года был начальником управления по вопросам жизнеобеспечения территории Кузнецкого района, а после этого был назначен тогдашним мэром Сергеем Кузнецовым на пост главы Орджоникидзевского района.