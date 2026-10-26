Обиженный кузбассовец отомстил другу и лишился авто: подробности приговора

В Прокопьевском муниципальном округе мужчина после ссоры со знакомым лишился автомобиля. Как сообщается, Прокопьевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя села Бурлаки. Его признали виновным по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Выяснилось, что в августе 2026 года осуждённый во время ссоры со знакомым, находясь в автомобиле, совершил на него наезд. Знакомый получил ссадины, кровоподтёки и перелом лодыжки.

Поводом для такого поступка стало поведение потерпевшего: незадолго до случившегося он повредил машину подсудимого топором.

– В судебном заседании мужчина вину признал в полном объеме, – отметили в Прокуратуре Кемеровской области.

В итоге с учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дополнительно его лишили права управления транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства автомобиль осуждённого – как орудие совершения преступления.