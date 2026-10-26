Общество

Новогодний отдых в Кузбассе: сколько стоит домик и кто его бронирует

Новогодние каникулы этого года продлятся с 31 декабря по 10 января. И, по данным Авито Путешествий, Кемеровская область вошла в топ-5 для загородного отдыха.

Кемеровская область вошла в пятёрку популярных регионов для загородного отдыха на новогодних каникулах. Путешественники уже подбирают жильё на праздничные даты, хотя до начала каникул остаётся больше двух месяцев. В этом году отдых продлится с 31 декабря по 10 января.

Средняя стоимость аренды загородных объектов в Кузбассе на эти даты составляет 23 200 рублей в сутки. Ночь в квартире обходится в среднем в 7 600 рублей. По данным сервиса, заранее чаще бронируют загородные дома: на них приходится 62% заказов.

В среднем дом на зимние каникулы стоит 20 400 рублей в сутки – на 5% больше, чем год назад. Среди более доступных вариантов – глэмпинги за 12 700 рублей и дачи за 13 200 рублей в сутки.

По России дома составляют 67% бронирований загородного жилья, коттеджи – 25%. За год интерес к гостевым домам вырос на 103%, а к базам отдыха – на 30%. Дома обычно бронируют на три ночи для компании из семи человек, включая троих детей. Коттеджи выбирают для более крупных компаний – в среднем на восемь гостей. В глэмпинги и на базы отдыха чаще едут втроём.

В пятёрку популярных регионов для загородного отдыха также вошли Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия и Челябинская область. В десятке оказались Краснодарский край, Карелия, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области.

Самые доступные цены на загородные дома – в Башкортостане, где аренда стоит 14 000 рублей в сутки. В Карелии средняя цена составляет 15 900 рублей, в Карачаево-Черкесии – 16 000 рублей. По сравнению с прошлыми зимними каникулами спрос на дома вырос в Брянской области на 23%, в Кировской области на 22%, а в Башкортостане на 13%.

Средняя стоимость квартиры на новогодние каникулы по России составляет 5 700 рублей за ночь – за год цены почти не изменились. Чаще всего путешественники выбирают однокомнатные квартиры: на них приходится 36% бронирований. Доля двухкомнатных квартир составляет 31%, студий – 24%. Жильё в среднем снимают на четыре ночи для трёх человек, включая одного ребёнка.

Среди популярных городов для новогодних поездок с проживанием в квартирах – Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Кисловодск. Ночь там стоит от 5 400 рублей в Кисловодске до 7 300 рублей в Москве. За год популярность Вологды выросла на 119%, Байкальска – на 88%, Смоленска – на 78%, Твери – на 74%, Губахи – на 48%.

– В этом году заметен интерес к менее очевидным направлениям: путешественники всё чаще вместо популярных и многолюдных курортов едут в города, где можно погулять без толп туристов. Одним из главных зимних открытий стала Вологда: в 2027 году город объявлен новогодней столицей России, и сюда едут за настоящим праздником, – отметила коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

Сакина также рассказала, что туристов стал больше интересовать Смоленск с резиденцией Деда Мороза в Красном Бору и Тверь, расположенная между Москвой и Петербургом. Байкальск и Губаха, по её словам, привлекают любителей активного отдыха благодаря расположенным рядом горнолыжным курортам.

Фото: VSE42.Ru
Автор: Анисия Шокель
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