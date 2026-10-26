Убивает за сутки: в Кузбассе у сибирячки нашли опасную патологию мозга

Пациентку из Хакасии прооперировали нейрохирурги Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А. А. Луцика.

У 36-летней женщины обнаружили коллоидную кисту третьего желудочка головного мозга. Несмотря на доброкачественный характер образования, серьёзную опасность представляло его расположение – в межжелудочковом отверстии, через которое циркулирует цереброспинальная жидкость.

– Киста могла в любой момент нарушить ее ток и привести к гидроцефалии. В такой ситуации летальный исход наступает в течение суток, – сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Для удаления образования нейрохирурги выбрали малотравматичный метод. Вместо вскрытия черепа они ввели эндоскоп через небольшое фрезевое отверстие и полностью удалили кисту.

Во время операции возникла дополнительная сложность: новообразование закрывала септальная вена. Её повреждение могло вызвать кровотечение и быстрое скопление крови в желудочке мозга. Врачам удалось справиться с этим риском и успешно завершить вмешательство.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. В ближайшее время её планируют выписать домой.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кузбассе УЗИ помогло обнаружить у ребенка редкую патологию.