УЗИ показало страшное: у ребенка в Кузбассе обнаружили редкую патологию

Во время УЗИ у четырехлетней девочки обнаружили новообразование в брюшной полости размером 20 на 15 сантиметров.
Девочку госпитализировали в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке и обследовали.
– Диагноз – киста большого сальника, довольно редкая патология у детей, – сообщает Минздрав Кузбасса.
Хирурги провели операцию и удалили гигантскую кисту.
Сейчас девочка уже восстановилась и ее выписали из больницы.
Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кемерове врачи удалили пожилой пациентке опухоль размером с младенца.
Фото: max / Минздрав Кузбасса