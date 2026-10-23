Общество

УЗИ показало страшное: у ребенка в Кузбассе обнаружили редкую патологию

В Кузбассе врачи удалили четырёхлетней девочке гигантскую кисту в брюшной полости.

Во время УЗИ у четырехлетней девочки обнаружили новообразование в брюшной полости размером 20 на 15 сантиметров.

Девочку госпитализировали в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке и обследовали.

– Диагноз – киста большого сальника, довольно редкая патология у детей, – сообщает Минздрав Кузбасса.

Хирурги провели операцию и удалили гигантскую кисту.

Сейчас девочка уже восстановилась и ее выписали из больницы.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что в Кемерове врачи удалили пожилой пациентке опухоль размером с младенца.

Фото: max / Минздрав Кузбасса
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