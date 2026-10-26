Борьба с "речным тигром": почему охота на тайменя - испытание для настоящих рыбаков

По словам бывалых рыбаков, поздней осенью охота на тайменя превращается в испытание характера, где снасти значат не меньше, чем понимание повадок хищника.

– Дикая природа не прощает легкомыслия, но подаренная этой царь-рыбой борьба окупает любые трудности подготовки, – отмечает опытный рыбак из Хабаровского края.

У любителей такой рыбалки есть негласный кодекс: добыча весом до 10 килограммов даже не считается зачетной. Чтобы получить настоящий трофей, нужно поймать рыбу тяжелее 20 килограммов. А настоящим монстром считается хищник, чья масса превышает 40 килограммов.

Таймень предпочитает просторные водоемы с надежными укрытиями. Идеальными убежищами для него служат завалы из поваленных деревьев, где образуются тихие зоны с кормовой базой. Помимо рыбы, его добычей могут стать белки, норки и грызуны, переплывающие протоки. Активизируется хищник при похолодании воды до 8–12 °C, начиная накапливать жир перед зимой. В пасмурные дни жор может быть круглосуточным, в ясные – лучше ловить на утренних и вечерних зорях.

Для поимки такой рыбы нужны мощные снасти: спиннинг с тестом 50–100 граммов, силовая катушка и толстый плетеный шнур. В арсенале используют крупные воблеры, блесны и имитации мышей. Главное – подходить к месту ловли бесшумно и запастись терпением. Вываживание крупного тайменя может занять от 10 до 30 минут. Об этом пишет Transsibinfo.com.