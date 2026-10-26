Глава города Денис Ильин оценил ход строительства бегового центра ВФЛА в Новокузнецке

В Новокузнецке продолжается возведение бегового центра Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ход работ на объекте проверил глава города Денис Ильин. Открыть беговой центр ВФЛА планируется до конца 2026 года, после открытия доступ в спорткомплекс будет бесплатным для всех желающих.
Как отметил глава Новокузнецка, в настоящее время основной акцент сделан на обустройстве кровли, следующий этап – внутренние работы.
– Уже видны осязаемые очертания будущего бегового центра! Заехал на объект, подрядчик доложил, на какой стадии работы. Сейчас акцент на кровле – от нее зависит внутренняя отделка. Устанавливаем каркасы, коммуникации подведены, материалы все завезены, рабочих рук хватает, бригада трудится без выходных, – рассказал Денис Ильин.
В здании бегового центра ВФЛА будут расположены раздевалки, душевые, зал для тренировок и камеры хранения. На прилегающей территории – прорезиненная беговая дорожка, зоны для занятий и отдыха.
Беговой центр ВФЛА в Новокузнецке создается в рамках реализации совместного проекта Всероссийской федерации легкой атлетики и АНО "Евразия" по развитию доступной спортивной инфраструктуры в регионах страны. Всего в России планируется открыть свыше 20 таких комплексов.