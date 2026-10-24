Некрас, Бенита и Сулайман: какие редкие имена давали детям в Кузбассе

Сегодня, 24 октября, реестр ЗАГС Кузбасса обновил статистику по именам, которые жители региона выбирали для своих новорожденных детей. Данные показывают, какие имена были самыми востребованными, а какие – редкими и необычными.

Среди девочек в лидеры по популярности вырвались София, Ева, Виктория, Варвара и Василиса. Эти имена родители выбирали чаще всего. У мальчиков ситуация выглядит следующим образом: самым популярным стало имя Михаил, следом идут Александр, Артём, Иван и Тимофей.

Также в регионе зафиксированы и довольно редкие варианты, которые выбирали немногие родители. Среди девочек это Халима, Радмила, Бенита, Адела и Васелина. Мальчикам давали такие необычные имена, как Сулайман, Зубайр, Некрас, Дэмиан и Ринат.