Грязная посуда и отсутствие мыла: что нашли в столовых детских садов Кузбасса

За девять месяцев 2026 года Роспотребнадзор провел в Кузбассе 312 профилактических визитов в детские сады и 508 внеплановых проверок и визитов в школы.



В ходе проверок дошкольных организаций специалисты выявили 237 нарушений санитарных норм и гигиенических нормативов, касающихся организации питания детей. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции VSE42.Ru.

– В ходе профилактических визитов выявлялись следующие нарушения: нарушение режима мытья посуды, нарушения правил личной гигиены персоналом (отсутствие мыла и полотенец в месте обработки рук), нарушение режимов хранения продуктов (отсутствие психрометра в складском помещении), нарушения дезинфекционного режима, использование деформированной посуды и др., – говорится в ответе ведомства.

Отметим, что за аналогичный период 2025 года в детских садах было выявлено больше нарушений – 258.

Ранее также сообщалось, что в школах Кузбасса за 9 месяцев 2026 года по итогам проверок выявили 730 нарушений. Среди них – использование кухонного инвентаря не по назначению, некачественная обработка посуды, несвоевременная уборка помещений пищеблока и нарушение температуры блюд при раздаче.