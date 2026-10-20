Чем кормят детей: в школах Кузбасса выявили сотни нарушений питания

С начала 2026 года Роспотребнадзор проверил питание в школах и детских садах Кузбасса. За девять месяцев в общеобразовательных организациях прошло 508 внеплановых проверок и профилактических визитов, а в дошкольных – 312 визитов.

В ходе проверок организации питания школьников специалисты выявили 730 нарушений санитарных норм и гигиенических нормативов. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства в ответ на запрос редакции VSE42.Ru.

– В ходе проверок отмечались следующие нарушения при организации питания: использование кухонного инвентаря не по назначению, некачественная обработка столовой посуды, несвоевременная уборка помещений пищеблока, нарушения при приготовлении и хранении дезинфекционных средств, отсутствие меню в обеденном зале, нарушение температуры блюд при раздаче, нарушение ведения контрольной документации на пищеблоке и пр., – говорится в ответе ведомства.

Отметим, что за аналогичный период 2025 года нарушений было больше – более 800. До конца 2026 года в школах и детских садах планируется провести профилактические визиты с применением лабораторных и инструментальных методов контроля.

Что касается внеплановых проверок, в том числе по обращениям родителей, то их проведение регулируется федеральным законом. Возможность такой проверки зависит от содержания обращения и наличия законных оснований, а сами проверки проводятся после согласования с прокуратурой.