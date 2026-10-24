Авито Реклама запустила инструмент для привлечения целевых действий

Раньше рекламодатели через личный кабинет либо увеличивали знание бренда, либо привлекали трафик на сайт, в приложение, мессенджер или профиль на площадке. Новый инструмент позволяет крупному, среднему бизнесу и ИП запускать кампании, ориентированные на заявки, покупки, отклики на вакансии, звонки и другие конверсии. Стратегия доступна для кампаний, ведущих на профиль внутри Авито или на внешние ресурсы.

– Теперь рекламодатель может поставить перед системой цель, важную для его компании, и получать больше действий, которые приближают клиента к покупке", – комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Для рекламы в профиле на платформе алгоритмы обрабатывают 55 млрд событий ежедневно (просмотры, "Избранное", поиски, сделки). Система в реальном времени оценивает вероятность клика и целевого действия, привлекая аудиторию, которая с большей вероятностью совершит нужное действие.

Для внешних сайтов используется "Счётчик" – код, который можно бесплатно встроить в свой интернет-ресурс и отслеживать посещения, заявки, регистрации, связывая их с переходами. Данные поступают в реальном времени и обучают ML-модели. Система за миллисекунды решает, кому показывать рекламу. Запустить кампанию можно в личном кабинете.