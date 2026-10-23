В Шерегеше горнолыжный сезон стартует раньше срока – подробности

На дворе еще октябрь, а Шерегеш уже завалило снегом. Ранее на курорте рассказали, что из-за обильных снегопадов подготовка к открытию трасс началась раньше обычного.

Теперь стало известно, что первые участки для катания примут гостей уже в конце октября.

– Так вот, рады сообщить, канатные дороги и трассы "Каскад" в секторах А и Б будут работать уже с 30 октября! Ждем всех в Шерегеше кататься уже через неделю! Всем Пухляк! – сообщили в Дирекции курорта.

При этом официально сезон стартует с 21 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что в Шерегеше полностью сгорел легендарный бар "Грелка". Глава Кузбасса отреагировал на происшествие.